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В Украине прошли масштабные военные учения

Вчера, 16:37 citynews.net.ua | Напечатать

На днях в Украине состоялись очередные учения с участием армейской авиации и сухопутных сил по отражению возможной угрозы с моря.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«На днях по приказу командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева состоялись очередные тренировки резервов и сил первоочередного усиления, которые действуют в случае возникновения угрозы на морском направлении. Экипажи армейской авиации и танкисты совершенствуют вопросы взаимодействия во время совместного выполнения задач по уничтожению противника как на море, так и на побережье», – сообщили в пресс-центре.

«Прошли занятия с танкистами по стрельбе с закрытых огневых позиций на морском побережье. Это очень важно, поскольку мы понимаем, что тут одно из опасных направлений. Они выполнили свои задачи достойно, на оценку "отлично". Кроме того, работала армейская авиация с целью нанесения повреждений как по наземным целям, так и по морским целям», – рассказал заместитель командующего Объединенных сил Александр Доманский.

В пресс-центре ООС также отметили, что подобные учения и тренировки являются системными и постоянными.

«Цель мероприятий подготовки подразделений – это превращение мастерства каждого отдельного военнослужащего в слаженность во время совместных действий в составе подразделений», – сообщили в пресс-центре


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