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Продолжаются работы по ликвидации пожара на шламонакопителе северодонецкого Азота

Сегодня, 09:52 citynews.net.ua | Напечатать

Продолжаются работы по ликвидации пожара на шламонакопителе северодонецкого АзотаПродолжаются работы по ликвидации пожара на шламонакопителе №1 ЧАО "Азот". Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

По состоянию на 6:00 28 августа площадь пожара составляет 6 га, открытое горение отсутствует, наблюдается тление и задымление. Тушение пожара усложняется глубиной залегания ила до 7,5 метров и возможностью провалов. В настоящее время привлечено 7 единиц техники и 28 человек личного состава.

Начато затопление шламонакопителя отработанными сточными водами предприятия, проводятся работы по прокладке электрических сетей для подключения электрических насосов.

Напомним, возгорание произошло на площади 2,9 га одного из шламонакопителей Северодонецкого «Азота», что привело к задымлению городов Лисичанск, Рубежное и Северодонецк.


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