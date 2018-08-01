Жителям Лисичанска, Рубежного и Северодонецка советуют временно воздержаться от длительного пребывания на открытом воздухе

Восемь единиц специализированной техники и 20 человек личного состава Госслужбы по чрезвычайным происшествиям задействованы для ликвидации возгорания, возникшего на территории цеха нейтрализации и очистки промышленных стоков Северодонецкого "Азота".

Об этом сообщаетпресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Тушение продолжается по периметру. Возгорание произошло на площади 2,9 га одного из шламонакопителей. Задымление городов Лисичанск, Рубежное и Северодонецк произошло 25 августа.

Как сообщил начальник цеха Владимир Корытный, возгорание обнаружено 25 августа примерно в 12:00. Вечером его локализовали, однако задымление продолжается. Площадь этого накопителя, который использовался с середины прошлого столетия до 2015 года включительно, составляет примерно 11 га и доступ к месту возгорания ограничен.

Сейчас продолжается заполнение водой участков задымления. Задействованы работники предприятия, ГСЧС, специализированная техника из Рубежного. Для ликвидации тления на шламонакопителя №1 по итогам совещания решено задействовать резервные мощности для увеличения объема подачи воды на объект.

По словам специалистов, выбросы в атмосферу угрозы здоровью не несут. Однако, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями дыхательных путей рекомендуется временно воздержаться от длительного пребывания на открытом воздухе.

Также желательно держать закрытыми форточки и окна. Анализы замеров воздуха будут проводить три раза в день.