КПВВ "Майорское" на линии соприкосновения в Донецкой области, которое приостанавливало работу с 23 августа, снова начнет пропускные операции с 6.00 утра во вторник, 28 августа. Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил.

"В связи с улучшением ситуации безопасности в районе КПВВ «Майорское» командующим объединением сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым принято решение об открытии КПВВ «Майорское» с 6.00 утра завтра, 28 августа 2018 года", - говорится в сообщении.

Командование Объединенных сил предостерегает боевиков относительно дальнейшего осложнения ситуации в районе всех КПВВ без исключения. "Командование Объединенных сил оставляет за собой право в соответствии с законами Украины принимать более решительные шаги в случае обострения обстановки", - говорится в сообщении.