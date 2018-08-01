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КПВВ "Майорское" на линии соприкосновения в Донецкой области вернется к работе 28 августа

Вчера, 17:51 citynews.net.ua | Напечатать

КПВВ "Майорское" на линии соприкосновения в Донецкой области, которое приостанавливало работу с 23 августа, снова начнет пропускные операции с 6.00 утра во вторник, 28 августа. Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил. 

"В связи с улучшением ситуации безопасности в районе КПВВ «Майорское» командующим объединением сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым принято решение об открытии КПВВ «Майорское» с 6.00 утра завтра, 28 августа 2018 года", - говорится в сообщении. 

Командование Объединенных сил предостерегает боевиков относительно дальнейшего осложнения ситуации в районе всех КПВВ без исключения. "Командование Объединенных сил оставляет за собой право в соответствии с законами Украины принимать более решительные шаги в случае обострения обстановки", - говорится в сообщении.


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