На Луганщине в результате ДТП погибла 18-летняя девушка

Пренебрежение правилами дорожного движения привело к трагическому ДТП, из-за которого 18-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений скончалась, а водитель и три пассажира доставлены в медицинское учреждение с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, 23 августа, около 23.50 17-летний водитель автомобиля "Opel Astra", двигаясь по автодороге "Белокуракино-Лубянка-Алексеевка" из Белокуракино, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и на большой скорости съехал на обочину, где совершил опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП 18-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений погибла на месте, водитель и три пассажирки (17-18 летние девушки) получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В настоящее время водителю сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления "Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшему" и решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.