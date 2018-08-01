На Луганщине третьи сутки горит шламонакопитель северодонецкого «Азота»

На Луганщине третьи сутки горит шламонакопитель северодонецкого объединения «Азот», площадь пожара составляет около 5 гектар.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук советник руководителя Луганской военно-гражданской администрации Виталий Шведов.

По словам Виталия Шведова, огонь охватил технологический участок «Азота», очистные и дачи, при этом дым от пожара достигает Лисичанска и Северодонецка.

«Должны обслуживать эту территорию пож. участок „Азота“, а там одна машина, так как сократили все, в связи с отсутствием финансирования, — сообщил Виталий Шведов. — И таким образом третьи сутки горит территория, область скидывает на город, город на „Азот“, а оно горит и три города в дыму травится. А подразделения МЧС не могут между собой разобраться. Сегодня утром только должна выехать комиссия изучать вопрос».

Виталий Шведов выложил в сети заявление в прокуратуру с требованием привлечь к ответственности руководителей ГС ЧС за бездеятельность.

«Ситуация носит техногенный характер регионального масштаба и возникла из-за переталкивания проблемы друг на друга пожарных, не потушили сразу и упустили ситуацию, — заявил чиновник. — А теперь, не можете решить сами проблему, привлекайте силы центральных подразделений ГСЧС. Но с тем, что уже есть, думаю, еще неделю будут тушить».

Также Виталий Шведов обвинил в бездеятельности экологические службы Луганщины.

«А экологические службы сидят и тоже молчат, у них мораторий на все что не проплачено, а должны были в первый же день отреагировать, — отметил чиновник. — А за это надо привлекать к ответственности и не клерков, а руководителей, которые допустили возникновение такой ситуации».