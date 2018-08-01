» » На Луганщине третьи сутки горит шламонакопитель северодонецкого «Азота»

На Луганщине третьи сутки горит шламонакопитель северодонецкого «Азота»

Вчера, 15:35 citynews.net.ua | Напечатать

На Луганщине третьи сутки горит шламонакопитель северодонецкого объединения «Азот», площадь пожара составляет около 5 гектар.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук советник руководителя Луганской военно-гражданской администрации Виталий Шведов.

По словам Виталия Шведова, огонь охватил технологический участок «Азота», очистные и дачи, при этом дым от пожара достигает Лисичанска и Северодонецка.

«Должны обслуживать эту территорию пож. участок „Азота“, а там одна машина, так как сократили все, в связи с отсутствием финансирования, — сообщил Виталий Шведов. — И таким образом третьи сутки горит территория, область скидывает на город, город на „Азот“, а оно горит и три города в дыму травится. А подразделения МЧС не могут между собой разобраться. Сегодня утром только должна выехать комиссия изучать вопрос».

Виталий Шведов выложил в сети заявление в прокуратуру с требованием привлечь к ответственности руководителей ГС ЧС за бездеятельность.

«Ситуация носит техногенный характер регионального масштаба и возникла из-за переталкивания проблемы друг на друга пожарных, не потушили сразу и упустили ситуацию, — заявил чиновник. — А теперь, не можете решить сами проблему, привлекайте силы центральных подразделений ГСЧС. Но с тем, что уже есть, думаю, еще неделю будут тушить».

Также Виталий Шведов обвинил в бездеятельности экологические службы Луганщины.

«А экологические службы сидят и тоже молчат, у них мораторий на все что не проплачено, а должны были в первый же день отреагировать, — отметил чиновник. — А за это надо привлекать к ответственности и не клерков, а руководителей, которые допустили возникновение такой ситуации».


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:20

Жителям Лисичанска, Рубежного и Северодонецка советуют временно воздержаться от длительного пребывания на открытом воздухе

Вчера, 17:51

КПВВ "Майорское" на линии соприкосновения в Донецкой области вернется к работе 28 августа

Вчера, 16:59

На Луганщине в результате ДТП погибла 18-летняя девушка

Вчера, 16:14

В оккупированной Георгиевке на гранате подорвался мужчина

Вчера, 15:35

На Луганщине третьи сутки горит шламонакопитель северодонецкого «Азота»

Вчера, 14:27

В Лисичанске произошел взрыв газа. Пострадала женщина

Вчера, 14:23

На Луганщине за взятки будут судить и.о. декана одного из вузов

Вчера, 13:47

В Минобороны подтвердили информацию о потерях украинских военных на Донбассе

Вчера, 12:59

Порошенко хочет, чтобы страны ЕС курировали восстановление конкретных городов на Донбассе

Вчера, 12:22

На КПВВ "Станица Луганская" задержали мужчину с ружьем

Вчера, 11:51

Штаб ООС: Дипломатам рассказали о российских военных на Донбассе

Вчера, 11:44

Боевики осуществили обстрел Кряковки из 120-мм минометов

Новости Украины:

Вчера, 17:58

"Укрзализныця" предупреждает о возможных изменениях в движении поездов

Вчера, 17:56

Украина передала Эрдогану список украинских политзаключенных

Вчера, 17:51

КПВВ "Майорское" на линии соприкосновения в Донецкой области вернется к работе 28 августа

Вчера, 16:59

В Донецкой области боевики обстреляли жилой сектор

Вчера, 16:45

В Одессе задержали "минера", который угрожал взорвать ж/д вокзал

Вчера, 15:04

В Украине 28 августа ожидаются грозы и град

Вчера, 13:27

Во Львовской области в ДТП пострадали трое детей

Вчера, 12:55

В Ивано-Франковской области из-за оползня приостановлен проезд автотранспорта

Вчера, 12:19

В центре Харькова произошла стрельба, есть пострадавший

Вчера, 11:46

Украинская теннисистка Ястремская показала лучший результат в рейтинге WTA

Вчера, 10:59

В Ровно таксист устроил стрельбу по пассажирам: есть пострадавшие

Вчера, 10:41

Пожарная опасность 5 класса ожидается в большинстве областей Украины

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 