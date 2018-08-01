В Лисичанске произошел взрыв газа. Пострадала женщина

Об этом сегодня, 27 августа, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Сообщение о взрыве бытового газа в Лисичанске поступило в Службу спасения сегодня в 5:24.

«По указанному адресу прибыл дежурный караул 9-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области. Было установлено, что вероятно произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва разрушено 64 м. кв. жилого дома. Есть пострадавшая, 1982 г.р., которая была направлена скорой медицинской помощью в реанимационное отделение центральной городской больницы им. Титова г. Лисичанска», – сообщили в ГСЧС.