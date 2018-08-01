На Луганщине за взятки будут судить и.о. декана одного из вузов

Прокуратура Луганщины направила в суд обвинительный акт в отношении исполняющего обязанности заместителя декана одного из вузов области по факту получения неправомерной выгоды в размере 27 тыс. грн. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что облпрокуратурой совместно с Управлением защиты экономики в Луганской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины выявлен факт получения неправомерной выгоды исполняющим обязанности заместителя декана одного из высших учебных заведений региона.

Расследованием установлено, что должностное лицо систематически получало неправомерную выгоду на общую сумму 27 тыс. грн за содействие в сдаче зачетов и экзаменов студенткой, которая получала высшее образование в указанном учебном заведении.

В настоящее время прокуратурой области обвинительный акт в указанном уголовном производстве по ч. 1 ст. 368 УК Украины утвержден и направлен в суд.

Санкция ч. 1 ст. 368 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок от 2 до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет