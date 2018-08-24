» » На Луганщине сумма выручки с применением регистраторов расчетных операций за 7 месяцев текущего года составила почти 3 млрд гривен

На Луганщине сумма выручки с применением регистраторов расчетных операций за 7 месяцев текущего года составила почти 3 млрд гривен

Сегодня, 10:33 citynews.net.ua | Напечатать

В Главном управлении ГФС в Луганской области сообщили, что за январь-июль 2018-го года проведено 170 проверок в сфере наличных расчетов, по результатам которых плательщикам доначислено 6 млн 189 тыс. грн штрафов и пени. В регионе на сегодняшний день зарегистрировано 2969 регистраторов расчетных операций. Общая сумма выручки за 7 месяцев текущего года составила 2 млрд 831 млн грн, в т.ч. за июль – 383 млн грн.

В ведомстве напомнили, что обязательное применение регистраторов расчетных операций субъектами хозяйствования предусмотрено положениями п. 296.10 ст. 296 Налогового кодекса Украины и ст. 9 Закона Украины от 6 июля 1995 № 265 «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг».

При этом обращаем внимание, что за нарушение требований законодательства к субъектам хозяйствования, которые не зарегистрировали регистраторы расчетных операций, применяются штрафные (финансовые) санкции: совершенное впервые - 1 гривна; за каждое следующее -100 процентов стоимости товаров, проданных с нарушениями.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 10:56

Украина эвакуировала из ОРДО завербованного "министра ДНР"

Сегодня, 10:33

На Луганщине сумма выручки с применением регистраторов расчетных операций за 7 месяцев текущего года составила почти 3 млрд гривен

Сегодня, 09:20

Порошенко подписал изменения в закон об особенностях государственной политики на оккупированном Донбассе

Сегодня, 09:03

Двое военных на Донбассе погибли по неосторожности

24-08-2018, 18:37

ЕСПЧ обязал РФ сообщить о состоянии здоровья 4 украинских политзаключенных

24-08-2018, 17:04

На Луганщине задержали «председателя избиркома ЛНР»

24-08-2018, 15:53

Министр иностранных дел Литвы записал видеопоздравление с годовщиной независимости Украины в Екатериновке

24-08-2018, 14:04

Погибших и раненых боевиков после боя на Бахмутской трассе вывозили машинами

24-08-2018, 13:27

Наев: Мы не дадим агрессору захватить ни одного клочка украинской земли

24-08-2018, 13:22

Боевики продолжают препятствовать ОБСЕ на Донбассе

24-08-2018, 12:33

На Донбассе за сутки погибли пятеро военных

24-08-2018, 11:29

Правоохранители показали последствия артобстрела Врубовки (фото)

Новости Украины:

Сегодня, 10:41

Пожарная опасность 5 класса ожидается в большинстве областей Украины

Сегодня, 09:20

Порошенко подписал изменения в закон об особенностях государственной политики на оккупированном Донбассе

24-08-2018, 18:32

Порошенко и патриарх Варфоломей обсудили действия по созданию автокефальной украинской церкви

24-08-2018, 17:07

Новые санкции США против РФ вступят в силу с 27 августа

24-08-2018, 15:50

В России пригрозили Ярошу международным розыском

24-08-2018, 14:05

В РПЦ не верят в автокефалию украинской церкви и обвиняют Порошенко в попытке удержать власть

24-08-2018, 13:25

На Крещатике прошел военный парад "Марш новой армии" (видео)

24-08-2018, 13:23

Кучма признал Будапештский меморандум ошибкой

24-08-2018, 11:25

Боевики обстреляли КПВВ "Майорское"

24-08-2018, 10:57

В Одессе обнаружили поле конопли, принадлежащее фирме депутата-оппоблоковца

24-08-2018, 09:43

В ОБСЕ призвали немедленно освободить донецкого журналиста Асеева

24-08-2018, 09:00

В Виннице запретили выступления передвижных цирков с животными

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 