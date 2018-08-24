На Луганщине сумма выручки с применением регистраторов расчетных операций за 7 месяцев текущего года составила почти 3 млрд гривен

В Главном управлении ГФС в Луганской области сообщили, что за январь-июль 2018-го года проведено 170 проверок в сфере наличных расчетов, по результатам которых плательщикам доначислено 6 млн 189 тыс. грн штрафов и пени. В регионе на сегодняшний день зарегистрировано 2969 регистраторов расчетных операций. Общая сумма выручки за 7 месяцев текущего года составила 2 млрд 831 млн грн, в т.ч. за июль – 383 млн грн.

В ведомстве напомнили, что обязательное применение регистраторов расчетных операций субъектами хозяйствования предусмотрено положениями п. 296.10 ст. 296 Налогового кодекса Украины и ст. 9 Закона Украины от 6 июля 1995 № 265 «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг».

При этом обращаем внимание, что за нарушение требований законодательства к субъектам хозяйствования, которые не зарегистрировали регистраторы расчетных операций, применяются штрафные (финансовые) санкции: совершенное впервые - 1 гривна; за каждое следующее -100 процентов стоимости товаров, проданных с нарушениями.