Двое военных на Донбассе погибли по неосторожности

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки погибли двое военных, еще семеро пострадали. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Сообщается, что за сутки боевики 23 раза открывали огонь по позициям украинских войск. Вследствие обстрелов два бойца были ранены, еще двое получили боевые травмы. Также вчера из-за подрыва на минно-взрывном устройстве один военнослужащий получил ранения и еще один - боевое травмирование.

"Еще двое военнослужащих погибли и один получил боевую травму из-за личной неосторожности вследствие срабатывания взрывного устройства", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным разведки, трех оккупантов уничтожили, семеро получили ранения. Ночь в районе проведения операции Объединенных сил прошла без применения тяжелого вооружения.