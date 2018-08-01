В Луганской области террористы обстреляли Врубовку из артиллерии - погиб мирный житель

Сегодня, 24 августа, с пяти часов утра боевики НЗФ «ЛНР» в течение 15 минут обстреливали поселок Врубовка Попаснянского района из тяжелой артиллерии, запрещенной Минскими договоренностями. Вследствие прямого попадания снаряда в частный дом, от полученных телесных повреждений погиб 34-летний местный житель.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Луганской области, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские Попаснянского отдела полиции фиксируют последствия обстрела.