» » СБУ подозревает сеть АЗС "ОККО" в финансировании "ДНР" и оккупационных властей Крыма

СБУ подозревает сеть АЗС "ОККО" в финансировании "ДНР" и оккупационных властей Крыма

Сегодня, 18:00 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили механизм финансирования оккупационных властей аннексированного Крыма и псевдогосударственных образований террористической организации "ДНР" путем незаконного функционирования сети автозаправочных станций на временно оккупированной территории Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Правоохранители установили, что некоторые украинские коммерческие структуры организовали противоправную схему сохранения контроля над деятельностью сети АЗС на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

В Крыму обнаружено по меньшей мере девять таких автозаправочных станций, в неподконтрольных районах Донецкой области - около десяти.

Отмечается, что управление предпринимательской деятельностью автозаправочных станций осуществлялось менеджментом материнской структуры, а с полученных доходов от реализации продукции АЗС платились так называемые налоги в "бюджеты" оккупационных администраций.

СБУ утверждает, что часть продукции указанных АЗС использовалась для обеспечения псевдогосударственных образований.

В ходе проведения обысков в офисных помещениях и по адресам проживания фигурантов производства сотрудники Службы безопасности обнаружили печати фирм, на которые оформлялись указанные АЗС, а также документы и компьютерную технику, подтверждающие противоправную деятельность.

Продолжаются следственные действия.

В то же время президент концерна "Галнафтогаза" Виталий Антонов сообщил на пресс-конференции в Киеве, что СБУ 21 августа провела обыски в офисах сети АЗС "ОККО" по подозрению в финансировании терроризма. Компания сотрудничество с террористами отрицает.

"... в очередной раз хочу сразу подчеркнуть, что с 2014 года наша компания не работает на временно оккупированных территориях и никаких контактов с такими структурами, как ДНР или ЛНР, нет и не происходит", - сказал Антонов.

Он добавил, что в аннексированном РФ Крыму продолжают работать заправочные станции "Галнафтогаза". По его словам они работают без бренда компании и сдаются компанией в аренду своим бывшим сотрудникам.

"Это наши украинцы, которые кормят свои семьи и поддерживают в надлежащем состоянии это имущество, которое, волей судьбы, находится на этих территориях", - подчеркнул Антонов


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:00

СБУ подозревает сеть АЗС "ОККО" в финансировании "ДНР" и оккупационных властей Крыма

Сегодня, 17:40

На Луганщине появится еще одна телевышка

Сегодня, 16:58

Полиция разоблачила двух россиян, которые незаконно приехали в Луганскую область

Сегодня, 15:45

Официально: КПВВ «Станица Луганская» закроют на ремонт с 2 до 7 сентября

Сегодня, 15:09

На Луганщине состоятся областные соревнования по GPS ориентированию на автомобилях

Сегодня, 14:43

В Луганской области ВСУ 5 часов вели бой против российских террористов - 4 погибших

Сегодня, 14:40

В зоне ООС на Донбассе сегодня погибли 5 украинских военных, еще 7 ранены

Сегодня, 14:23

В Донбассе украинские военные нашли российские мины

Сегодня, 13:41

На границе с Россией задержали мужчину, которого обвиняют в проведении «референдума» на Донбассе

Сегодня, 13:12

Кучма назвал варианты окончания войны на Донбассе

Сегодня, 12:27

В Северодонецке в помещение многоквартирного дома залетела стая летучих мышей

Сегодня, 12:22

Прокуратура сообщила о подозрении четырем "торнадовцам" и двум сотрудникам СИЗО

Новости Украины:

Сегодня, 18:00

В Донецкой области будут судить "министра юстиции ДНР"

Сегодня, 17:42

УЗ назначила дополнительный поезд Киев-Львов на 27 августа

Сегодня, 17:25

Передел Одессы: Как «майдановец» Гордиенко заигрался в «монетизацию добра»

Сегодня, 16:47

Российская прокуратура не стала обжаловать приговор Сущенко

Сегодня, 15:54

В Одессе задержали подозреваемых в покушении на убийство активистов Кузаконя и Козьму

Сегодня, 14:19

В Мариуполе женщина ночует под горсоветом, требуя отставки мэра

Сегодня, 13:43

Работников Закарпатской таможни уличили в организации преступной схемы

Сегодня, 13:07

Ребров провел первую тренировку в "Ференцвароше"

Сегодня, 12:58

В оккупированной Горловке два человека погибли при лобовом столкновении УАЗ 66Т и ВАЗ-2104

Сегодня, 12:22

Прокуратура сообщила о подозрении четырем "торнадовцам" и двум сотрудникам СИЗО

Сегодня, 11:58

В оккупированном Крыму пропала украинская семья с двумя детьми

Сегодня, 10:59

Порошенко торжественно поднял флаг Украины

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 