Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили механизм финансирования оккупационных властей аннексированного Крыма и псевдогосударственных образований террористической организации "ДНР" путем незаконного функционирования сети автозаправочных станций на временно оккупированной территории Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Правоохранители установили, что некоторые украинские коммерческие структуры организовали противоправную схему сохранения контроля над деятельностью сети АЗС на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

В Крыму обнаружено по меньшей мере девять таких автозаправочных станций, в неподконтрольных районах Донецкой области - около десяти.

Отмечается, что управление предпринимательской деятельностью автозаправочных станций осуществлялось менеджментом материнской структуры, а с полученных доходов от реализации продукции АЗС платились так называемые налоги в "бюджеты" оккупационных администраций.

СБУ утверждает, что часть продукции указанных АЗС использовалась для обеспечения псевдогосударственных образований.

В ходе проведения обысков в офисных помещениях и по адресам проживания фигурантов производства сотрудники Службы безопасности обнаружили печати фирм, на которые оформлялись указанные АЗС, а также документы и компьютерную технику, подтверждающие противоправную деятельность.

Продолжаются следственные действия.

В то же время президент концерна "Галнафтогаза" Виталий Антонов сообщил на пресс-конференции в Киеве, что СБУ 21 августа провела обыски в офисах сети АЗС "ОККО" по подозрению в финансировании терроризма. Компания сотрудничество с террористами отрицает.

"... в очередной раз хочу сразу подчеркнуть, что с 2014 года наша компания не работает на временно оккупированных территориях и никаких контактов с такими структурами, как ДНР или ЛНР, нет и не происходит", - сказал Антонов.

Он добавил, что в аннексированном РФ Крыму продолжают работать заправочные станции "Галнафтогаза". По его словам они работают без бренда компании и сдаются компанией в аренду своим бывшим сотрудникам.

"Это наши украинцы, которые кормят свои семьи и поддерживают в надлежащем состоянии это имущество, которое, волей судьбы, находится на этих территориях", - подчеркнул Антонов