В Северодонецке в помещение многоквартирного дома залетела стая летучих мышей

Ночью 23 августа в открытую форточку в помещение многоквартирного дома на улице Вилесова в Северодонецке залетела стая летучих мышей.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

"Ночных гостей хозяева не ждали. С перепуга не знали, где искать помощь, и поэтому обратились в Службу спасения "101". Спасатели 12-й Государственной пожарно-спасательной части собрали животных в мешок, вывезли за город и выпустили в лесу", - сказано в сообщении.

Спасатели уверяют, что изъятие из помещений животных и насекомых - не их функция, но откликнулись на просьбу, потому что трудно найти крайних в такой ситуации, а человеку нужна реальная помощь.