В Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе согласовали новый режим тишины. Так называемое "школьное перемирие" должно начаться в полночь 29 августа.

Об этом сообщает пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

"Стороны обязуются осуществить все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня. Для мониторинга стороны также обязуются обеспечить надежный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины, согласно ее мандату", - написала Олифер.

В Минске договорились о перемирии на Донбассе с 29 августа

По ее словам, пока что ситуация с безопасностью на Донбассе особо не изменилась. Ведь на протяжении так называемого "хлебного перемирия", которое продолжалось с 1 июля до 20 августа, Киев зафиксировал почти 1500 обстрелов со стороны боевиков.

"За этот период СММ ОБСЕ зафиксировала обстрелы 9 населенных пунктов", - говорится в сообщении.