Боевики за день на Донбассе 5 раз обстреливали позиции ООС

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за день, 22 августа 2018 года, зафиксировано пять обстрелов украинских позиций со стороны пророссийских боевиков. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Как сообщается, с семи часов утра и до 18 часов вечера боевики на Донбассе 5 раз нарушали режим тишины, тяжелое вооружение не применялось.

Боевики обстреливали украинские позиции из гранатометов, стрелкового оружия и пулеметов. Обстрелы велись по Станице Луганской, Крымскому, Песках и Марьинке.

"В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решения на осуществление необходимого огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел. Потерь среди военнослужащих во время боевых действий не было", - говорится в сообщении