Миссия ОБСЕ зафиксировала тяжелую технику боевиков за пределами линий отвода

Тяжелую военную технику вооруженных формирований России, в частности, реактивные системы залпового огня "Град", зафиксировала на Донбассе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ).

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил).

СММ в своем отчете, опубликованном 21 августа 2018 года, зафиксировала, что вооружение размещено с нарушением линий отвода и отсутствует в районах хранения.

Тяжелая техника замечена в районе Хрустального - РСЗО БМ-21 "Град" в количестве 6 единиц; 152-мм прицепные гаубицы 2А65 "Мста-Б" - 10 единиц; 152-мм прицепные гаубицы 2А36 "Гиацинт-Б" - 8 единиц.Обнаружено также вооружения в районе Теплого - три 122-мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика".