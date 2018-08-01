В Минобороны подтвердили информацию о двух пострадавших на Донбассе военных

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 21 августа 2018 года, ранения получили двое украинских военных.

Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

По данным Минобороны, за минувшие сутки на Донбассе было зафиксировано 24 прицельных обстрела. Украинские военные восемь раз открывали огонь в ответ.

"За прошедшие сутки два украинских защитника получили ранения", - сообщил Мотузяник, отметив, что военным сейчас оказывается необходимая медпомощь.

Также в Минобороны добавили, что вчера на Донбассе были ликвидированы двое боевиков, еще один ранен.

Кроме того, отмечается, что по состоянию на 9 часов утра на Донбассе было зафиксировано шесть обстрелов со стороны боевиков. Потерь среди украинских военных нет.