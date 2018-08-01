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По результатам проверочной работы нарушителям налогового законодательства Луганщины доначислено почти 81 млн грн налогов и штрафов

Сегодня, 10:28 citynews.net.ua | Напечатать

С начала года специалисты налогового и таможенного аудита фискальной службы Луганщины провели 23 плановых и 113 внеплановых проверок рисковых субъектов хозяйствования региона. В каждом втором случае выявлены нарушения налогового законодательства.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

В ведомстве отметили, что по результатам проведенных контрольно-проверочных мероприятий доначислено согласованных налоговых обязательств 80,8 млн грн и 4,1 млн грн согласовано по актам проверок прошлых лет после прохождения процедуры административного и судебного обжалования.

Также в ходе проверок уменьшено отрицательное значение объекта налогообложения по налогу на прибыль на 1,3 млн грн и уменьшено сумму НДС, которая заявлена к возмещению, на 4,4 млн грн. 

Иначе говоря, все выявленные схемы уклонения от уплаты налогов указывают, что плановые контрольно - проверочные мероприятия сотрудников фискальной службы Луганщины направляются только на тех субъектов хозяйствования, которые сознательно не платят или платят не в полном объеме платежи в бюджет, используя схемы минимизации или уклонения от налогообложения.


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