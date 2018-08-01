На Донбассе вырос пассажирский поток через пункты пропуска

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки пересекли 54 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что по состоянию на утро на пунктах пропуска находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/60; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 35/40; "Гнутово" - 15/10. Кроме того, за минувшие сутки резко увеличился поток через КПВВ. Всего контрольные пункты пересекли 54 тыс. человек и 6,5 тыс. транспортных средств:

"Майорское" - 12160 человек и 1300 транспортных средств;

"Марьинка" - 12160 человек и 2145 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 11330 человек и 2100 транспортных средств;

"Гнутово" - 4965 человек и 1030 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 13380 человек.

Также сообщается, что вчера пограничники на пунктах пропуска предотвратили шесть попыток нарушения правил перемещения товаров на общую сумму почти 170 тыс. гривен.