В оккупированном Луганске боевики пытали пенсионера и забрали у него около 200 грн

По оперативным данным группы "Информационное сопротивление", на оккупированной территории Луганской области процветает криминал, и жертвами воров могут стать самые разные люди, независимо от уровня достатка и возраста.

На днях к так называемым правоохранителям "лнр", обратился житель оккупированного Луганска 1941 г.р., с заявлением о том, что 13.08.2018 в 17-10 по адресу: г. Луганск,

пер. Физкультурный, 95, двое неизвестных мужчин в балаклавах, проникли в дом, где связали заявителя, и с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, завладели его деньгами в сумме 150 руб. РФ и 120 грн.

Примет неизвестных пенсионер не запомнил.