Россия отказалась обсуждать в Минске обмен россиян на украинцев

Российская сторона и омбудсмен РФ Татьяна Москалькова отвергли инициативу обсудить в Минске передачу России 36 российских граждан в обмен на украинских политзаключенных.

Об этом заявляет первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко по итогам переговоров 21 августа.

"К сожалению, российская сторона и омбудвумен РФ Москалькова отвергли инициативу встретиться в Минске и обсудить инициативу Украины передачи РФ 36 ее граждан в обмен на политзаключенных Кремля. России граждане просто не нужны... Мы же все равно не опускаем руки!", - отметила Геращенко.

Она также официально проинформировала представителей РФ и ОБСЕ, что 22 россиянина, осужденных за подготовки терактов, диверсии, шпионаж, участие в незаконных вооруженных формированиях и военных действиях, написали обращение к президенту Путину с просьбой переместить их в РФ, в обмен на украинцев в российских тюрьмах.

"Мы, в отличие от РФ, готовы переместить их в кратчайшие термины - но в обмен на НАШИХ! Эти обращения уже направлены по дипломатическим каналам в МИД РФ, я, в свою очередь, продублировала их на гуманитарную подгруппу и ТКГ. РФ придется ответить на вопрос, собираются ли они позаботиться о судьбе своих граждан", - написала Геращенко.