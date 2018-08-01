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Бразильцу Лусварги на 2 месяца продлили арест

Сегодня, 16:55 citynews.net.ua | Напечатать

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области продлил срок содержания под стражей бразильца Рафаэля Лусварги, обвиняемому в участии в террористической организации и незаконных вооруженных формированиях, сроком на 60 суток - до 19 октября 2018 года. Об этом сообщает "Громадське".

Соответствующее решение сегодня, 21 августа, зачитал председательствующий судья коллегии судей Павлоградского горрайонного суда Тимченко. О продлении меры пресечения ходатайствовал прокурор Игорь Вовк.

"Имеется обоснованное обвинение и имеются риски. Рафаэль Маркус Лусварги гражданин Бразилии и не имеет постоянного места жительства и места регистрации в Украине, а также не имеет постоянного дохода в Украине, может скрываться от суда, поэтому прошу продлить срок содержания под стражей на 60 суток", - сказал Вовк.

В свою очередь, адвокат Лусварги Валентин Рыбин отметил, что после первого рассмотрения дела Лусварги тот же прокурор Вовк ходатайствовал об изменении меры пресечения на более мягкую.

"Прокурор Вовк в декабре 2017 года говорил совсем обратное, что на самом деле гражданин Бразилии Рафаэль Лусварги не может содержаться под стражей, апеллировал к конвенции по правам человека и невозможности угроз пыток... В данном процессе уже нет справедливого отношения к моему подзащитному. Я абсолютно уверен, что мы продлим меру пресечения, хотя я прошу не удовлетворять ходатайство об этой мере пресечения", - сказал Рыбин.

В то же время Лусварги сказал, что в тюрьме ему будет безопаснее.


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