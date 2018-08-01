В больницах оккупированного Донбасса пациентов заставляют распространять пророссийскую пропаганду

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, РФ наращивает усилия по реализации т.н. «гуманитарной программы воссоединения Донбасса».

В частности, активно привлекается потенциал медицинских учреждений временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, большинство из которых оказались под руководством прибывшего из России административного и медицинского персонала.

В связи с этим в указанных медицинских учреждениях активизировалась деятельность российских пропагандистов, которые в обмен на льготы при лечении заставляют больных и их родственников участвовать в распространении пророссийской - ложной и искаженной - информации, в том числе вне временно оккупированных территорий.

В то же время осуществляется психологическое воздействие на лиц, посещающих временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, которые обращаются за медицинской помощью.

Такая российская медицинская политика вызывает недовольство и протесты местного населения, которое не соглашается пользоваться льготами т.н. «гуманитарных программ», из-за чего люди ограничены в доступе к надлежащему медицинскому обслуживанию. Кроме того, среди местных медиков растет возмущение задержкой заработной платы на два и более месяцев и принуждением российского руководства предоставлять в первую очередь бесплатные медицинские услуги т.н. «льготникам» из числа оккупантов.