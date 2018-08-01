Боевики ОРЛО задержали луганского милиционера, героя АТО

По оперативным данным группы "Информационное сопротивление", боевики "лнр" задержали командира роты батальона нацполиции "Луганск-1", который принимал участие в боях против российских оккупантов, был во многих горячих точках, получал ранения. Жиганов - уроженец Луганска. Наемники РФ задержали его на оккупированной территории.

Оккупанты задержали Жиганова "в ходе мероприятий, направленных на выявление лиц, причастных к дестабилизации общественно-политической обстановки на территории ЛНР".

Террористы обвиняют Николая в командовании "карательным батальоном", который, согласно "постановления народного совета ЛНР" признан на оккупированной территории Луганщины "террористической организацией".

По данным СМИ боевиков, на Жиганова донес один из местных жителей.