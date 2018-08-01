«Азотовцы» требуют возобновить поставки газа на предприятие

Трудовой коллектив Северодонецкого "Азота" требует от Президента и Правительства вмешаться в ситуацию с прекращением поставок газа на предприятие, об этом говорится в его обращении, пишет Первая полоса.

"20 августа "Укртрансгаз" без предупреждения ограничил поставки газа на работающее предприятие. В результате были аварийно остановлен цех по производству аммиака 1-А, цеха по производству аммиачной селитры и карбамида, а также вспомогательные цеха", - сказано в обращении.

"Наше предприятие, которое находится в зоне проведения Операции Объединенных сил, является градообразующим и одним из немногих, кто дает работу более чем трем тысячам работникам. В июле этого года, после четырех летнего простоя, мы смогли возобновить выпуск аммиака, аммиачной селитры и карбамида, но наше предприятие не смогло проработать и месяца. В результате прекращения поставок газа заложниками ситуации опять стали работники предприятия и члены их семей. Мы требуем от президента и правительства незамедлительно вмешаться в данную ситуацию и возобновить поставки газа на Северодонецкий "Азот", - подчеркивается в обращении.

Как сообщалось ранее, 20 августа ПАО "Укртрансгаз" без предупреждения ограничил поставки газа на Северодонецкий "Азот" , в результате чего были остановлены основные и вспомогательные производства.