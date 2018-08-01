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В центре очередного коррупционного скандала оказался бывший министр обороны Украины

Сегодня, 13:31 citynews.net.ua | Напечатать

В политической среде случился новый коррупционный скандал. Авторы журналистского расследования опубликовали компрометирующее видео в сети интернет, в котором было продемонстрировано шикарное имение Анатолия Гриценка, лидера партии «Гражданская позиция». Стоимость элитного имущества в Конче-Заспе оценивается в 10 миллионов гривен. Также, по материалам частного следствия стало известно о существовании еще 4–х квартир, находящихся в центре Киева, которые принадлежать жене бывшего министра обороны – Юлии Мостовой. Подобные находки ставят под большое сомнение репутацию политика и еще больше обостряют существующие обвинения Гриценка в коррупционной деятельности.

 

Дорогое имение находится на берегу залива реки Днепр, в самой роскошной части Конче-Заспы, - район называют «Большая дамба». Кроме, неоднозначного депутата 4-го и 6-го созывов, в этом месте проживают и другие одиозные личности украинского политикума – Сергей Левочкин, Ринат Ахметов, Вадим Новинский и др. Глядя на масштабы участка Анатолия Гриценко, можно с уверенностью сказать, что излишней скромностью кандидат на президентский пост не страдает. Вся территория ограждена высоким забором, который тянется вплоть до самой воды. Этот факт говорит о том, что Гриценко пренебрегает действующим водным кодексом Украины, который прямо запрещает возведение любых строительных сооружений на расстояние ближе 50-ти метров к водной линии. Плюс, в законе говориться о том, что берег реки Днепр не может принадлежать конкретному человеку, так как, он считается общественно доступной зоной.

Площадь поместья Гриценко составляет 347,8 кв. м. Это примерно 50 соток земли, в которых уместились, - открытая беседка, площадка для баскетбола, игровой дом для Анны (дочери депутата) и озеро с мостом.

Сам Гриценко не стал отрицать наличия элитного жилья на «дамбе». Правда, свое шикарное поместье он называет дачей. Подобное заявление крайне характерно для людей, уличенных в финансовых махинациях и коррупционных схемах. Они всегда придумывают анекдотичные и нелепые отговорки, пытаясь оправдать все свои богатства. На этом фоне, разговоры Анатолия Гриценко о честности со своими избирателями выглядят особенно циничными. Человек говорит о вещах, которые ему самому не ведомы и не присущи.

Ранее, сайт УНИАН опубликовал документ с подписью кандидата в президенты Украины, в котором шла речь об отчуждении большого земельного участка. Эта бумага была доказательством участия Гриценко в коррупционных операциях. Видимо, деньги из этой махинации и были направлены на покупку 10-миллионного имения.

 

Общественность неоднократно пыталась вывести политика на чистую воду. Год назад журналисты программы «Наши деньги» провели собственное расследование. Которое послужило толчком для некоторых депутатов Украины. Они письменно призывали национальное антикоррупционное бюро, провести следственные мероприятия по отношению бывшего министра обороны. А, недавно в Фейсбуке была создана группа «Реальный грищ», где активисты собирают разные факты коррупционной деятельности одиозного политика.

Учитывая всю эту не беспочвенную шумиху, можно сказать, что Гриценко явно оказался не тем честным и добропорядочным человеком, образ которого несколько лет формировался для его потенциальных избирателей.

 


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