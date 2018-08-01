В штабе объяснили, зачем в Донбассе создают «полосы обеспечения»

Продвижение по «серой зоне» на Донбассе обеспечивает безопасные условия для украинских военных и местных жителей, заявили в командовании операцией Объединенных сил.

Как передает пресс-центр ведомства, создание «полос обеспечения» является одним из важных элементов действий по улучшению безопасности в регионе.

«Поэтому в те города и поселки, попадающие в расширенную или вновь образованную полосу обеспечения, заходит украинская власть, и люди имеют возможность пользоваться всем спектром своих прав и свобод», — говорится в сообщении.

В командовании также обвинили незаконные вооруженные формирования в обустройстве своих позиций в жилых кварталах.