В Северодонецке выступит «Квартал 95»

25 августа в Северодонецке состоится праздничная программа ко Дню Независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.

Так, в 18.00 пройдет выставка-продажа сувенирной продукции мастеров народного творчества г. Северодонецк «Сделано с любовью».

Также в 18.00 состоится выставка handmade-изделий «Символы государственности».

В городе будет размещена креативная фотозона #дякую_за_незалежнисть.

В 19.00 начнется торжественное мероприятие «Благословенні будьмо і єдині!» при участии Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра.

Кроме того, жителей и гостей города ждет праздничная концертная программа с участием коллектива студии «Квартал 95».

Также в Северодонецке пройдет оpen-air «Densнезалежності» с участием DJ Noise & Dmitry Belyi.