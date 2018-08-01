В Северодонецке выступит «Квартал 95»Сегодня, 12:54
25 августа в Северодонецке состоится праздничная программа ко Дню Независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.
Так, в 18.00 пройдет выставка-продажа сувенирной продукции мастеров народного творчества г. Северодонецк «Сделано с любовью».
Также в 18.00 состоится выставка handmade-изделий «Символы государственности».
В городе будет размещена креативная фотозона #дякую_за_незалежнисть.
В 19.00 начнется торжественное мероприятие «Благословенні будьмо і єдині!» при участии Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра.
Кроме того, жителей и гостей города ждет праздничная концертная программа с участием коллектива студии «Квартал 95».
Также в Северодонецке пройдет оpen-air «Densнезалежності» с участием DJ Noise & Dmitry Belyi.