Военные взяли под контроль поселок Шумы на Донбассе

Подразделения "королевской бригады" ВСУ (24 ОМБр им. короля Даниила) совместно с ротой глубинной разведки отдельного разведывательного батальона провели мероприятия по вытеснению российских оккупационных войск от населенных пунктов, находящихся в так называемой "серой" зоне.

Об этом сообщил в Фейсбуке координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук.

"Результатом стало завершение создания кольца безопасности вокруг города Торецк и образование буферной зоны вокруг КПВВ «Майорское». Вместе с тем под полный контроль Объединенных сил перешел населенный пункт Шумы и дачный массив этого населенного пункта, трасса вдоль водопровода и дачный массив поселка Шахты 6-7. Всего взято под контроль более десяти квадратных километров территории так называемой «серой зоны»", - написал он.

По данным группы ИС, операция была тщательно спланирована и организована и стала большой неожиданностью для противника - украинские войска ночью заняли только что оборудованные позиции боевиков, которые те обустроили для проведения обстрелов.