В период празднования Дня независимости контроль на госгранице будет усилен

Государственная пограничная служба Украины в период празднования Дня независимости усилит контроль на госгранице. Об этом говорится в сообщении на сайте ГПСУ.

Как отмечается, контроль на границе будет усилен в период празднования Дня госфлага (23 августа) и Дня независимости (24 августа). Пограничники в усиленном режиме будут работать в пунктах пропуска на границе, в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе и на админгранице с временно оккупированным полуостровом Крым.

В частности, будет проводиться мониторинг оперативной ситуации с учетом всех возможных террористических угроз.

Так, на все направления выйдут дополнительные наряды, транспорт на границе будут детально осматривать с привлечением кинологов со служебными собаками, тщательно будут проверяться документы.