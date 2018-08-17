Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 40 тыс. человек

Контрольные пункты пропуска на Донбассе за минувшие сутки, 19 августа 2018 года, пересекли 39,8 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины.

Как сообщается, в настоящее время все КПВВ, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, открытые в соответствии с летним графиком работы и работают в штатном режиме.

Также сообщается, что в контрольных пунктах въезда-выезда сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 30/60; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 35/0; "Гнутовое" - 15/15.

За минувшие сутки через КПВВ последовало 39,8 тысячи человек и 5 тыс. 600 транспортных средств:

"Майорское" - 8660 человек и 1120 транспортных средств;

"Марьинка" - 8990 человек и 1810 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8470 человек и 1850 транспортных средств;

"Гнутовое" - 3470 человек и 820 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 10230 человек