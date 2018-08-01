Боевики за день 14 раз обстреливали силы ООС

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за день, 17 августа 2018 года, ранения в результате боевых действий получил один украинский военнослужащий. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Как отмечается, с семи часов утра и до 18 вечера украинские военные зафиксировали на Донбассе 14 обстрелов со стороны позиций боевиков. Вместе с тем, в штабе добавляют, что в ходе обстрелов боевики не применяли тяжелое вооружение.

Сообщается, что из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия боевики вели обстрелы по позициям ООС возле Крымского, Красногоровки, Новозвановки, Чермалыка, Водяного, Павлополя, Широкино и Лебединского.

"В результате боевых действий один военнослужащий объединенных сил получил ранения. Ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в штабе.