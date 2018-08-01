Шахтерам всё-таки решили выплатить зарплаты

Президент Украины Петр Порошенко подписал документ о внесении изменений в закон «О Государственном бюджете Украины на 2018 год», которым госшахтам дополнительно выделяется 1,4 миллиарда гривен дотаций для погашения задолженности по заработной плате горнякам. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В пресс-службе сообщают, что в финансирование этой программы будут входить средства, полученные от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения.