В суд Северодонецка направили обвинение против директора кафе, где отравились дети

В суд Луганской области направлен обвинительный акт против директора кафе в Северодонецке, где в апреле массово отравились участники образовательного мероприятия «Детский Хакатон».

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствие установило, что посетители отравились из-за ненадлежащей термической обработки продуктов и нарушения санитарных норм, что повлекло загрязнение блюд стафилококком и бактериями группы кишечной палочки.

Кроме этого, посетителей обслуживал персонал, не имеющий специального образования и не прошедший обучение по вопросам гигиены.

Ранее суд избрал предпринимателю меру пресечения в виде залога. При этом в прокуратуре не называли размер залога, а также то, оплатил ли его подсудимый.

В результате отравления золотистым стафилококком 20 апреля были госпитализированы 14 детей и двое взрослых. Все они, участники «Хакатона», завтракали в кафе, расположенном в одном из торговых центров Северодонецка.

Директору кафе инкриминируют нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения инфекционных заболеваний и борьбы с ними, повлекших распространение этих заболеваний (ч. 1 ст. 325 УК Украины). Обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлены в суд.

Ему грозит штраф в размере до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.