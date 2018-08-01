Строители обесточили Кременную

16 августа строители оставили без света восточную часть города Кременная на подконтрольной Луганщине.

Об этом сообщает пресс-служба ЛЭО.

Работники подрядной организации по заказу городского совета выполняли земляные работы по замене водопроводных труб у железнодорожного вокзала и повредили кабельную линию электропередачи, что, в свою очередь, привело к отключению из-за перегрузки еще двух кабелей. Работы проводились экскаватором и не были согласованы с Кременским РЭМом, потому, как отметили строители - «они не имели на это время, еще и РЭС работает только три дня в неделю».

Повреждения и отключения кабельной линии электропередачи произошло в 11:50, а в 19:43 энергетикам удалось восстановить электроснабжение всех потребителей путем переключения питания.

В общем были обесточены 2100 абонентов в восточной части Кременной, в том числе - 65 юридических лиц, среди которых: молокозавод, лесхоз, стадион, кадетский корпус, несколько интернатов и санаториев (Озерный, Прилесное, Заря и др.). Также без резервного питания осталась КНС местного водоканала.

Несмотря на вину, строители подрядной организации всячески старались уклониться от ремонта кабельной линии, и только благодаря вмешательству местной райгосадминистрации были вынуждены устранять последствия своих неосторожных действий.

По имеющейся информации, 17 августа, около полудня, подрядчик начал ремонт кабельной линии электропередачи.