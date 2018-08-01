МОН разработало положение для обучения детей, находящихся в больницах

Для создания условий обучения детей, которые долгое время находятся в больницах, разработан проект положения, который должен урегулировать этот вопрос. Об этом сообщила глава Министерства образования и науки Лилия Гриневич, передает пресс-служба МОН.

Во время визита в Западноукраинский специализированный детский медцентр во Львове, более известногокак "Чернобыльская больница", она отметила, что это заведение уже внедрило подобную практику. На сегодня пациенты детского медцентра могут обучаться параллельно с лечением.

По словам Гриневич, именно опыт двух больниц Львовской области - "Чернобыльской" и "ОХМАТДЕТ" - заложен в основу положения, котрое масштабирует эту модель на всю Украину.

Проект положения прописывает основания, по которым может быть организовано обучение при больнице. В частности, предполагается очное обучение в классах при больнице и у кровати ребенка. Организовать обучение ребенка в такой способ должна школа, на территории обслуживания которой находится больница. На руководителя учреждения возлагаются обязанности по созданию пространства и условий для такого обучения.

"Нормативы наполняемости классов - от 4 до 12 человек. Чтобы школа могла создать такой класс, медучреждение должно уведомить ее о количестве детей школьного возраста, находящихся на стационарном лечении, в разрезе возрастных категорий", - отметили в МОН.

Также в министерстве добавили, что в больнице, если это позволяет состояние здоровья ребенка, будут проводиться также контрольные и Государственная итоговая аттестация (ГИА). Это позволит ребенку не пересдавать предметы после завершения лечения и продолжить обучения.

В положении предусмотрено, что при больницах будут существовать и обычные классные журналы, и расписание, в них будут завозить учебники. Ежедневная нагрузка на ученика не будет превышать трех учебных часов в день - для начального образования, и не более четырех часов - для базового среднего и профильного среднего образования.

"Сейчас разработан только проект положения. Министерство продолжает работать над его усовершенствованием", - подчеркнули в МОН.