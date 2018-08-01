На Донбассе число внутренних блокпостов сократили в несколько раз

Количество внутренних блокпостов в Донецкой и Луганской областях снижено со 147 до 43-х. Такие цифры назвал сегодня командующий объединенных сил Сергей Наев на пресс-конференции в Северодонецке, передает пресс-центр ООС.

"С начала проведения операции Объединенных сил была усовершенствована система блокпостов, оптимизированы их количество и структура, созданы благоприятные условия для перемещения законопослушных граждан", - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Если во время проведения АТО численность стационарных блокпостов на территориях Луганской и Донецкой областей достигала 147, то сегодня их осталось 43, из которых 6 - мобильные. При этом, при необходимости, предусмотрена возможность увеличения именно мобильных компонентов.

Во время упомянутых мер контроля, по словам Наева, силами Национальной полиции проверено более 465 000 транспортных средств и более 540 000 граждан. Из незаконного оборота изъяты 67 единиц огнестрельного оружия, почти 40 000 единиц боеприпасов и патронов, более 2 миллионов кустов наркосодержащих растений, почти 32 кг готовых наркотических и психотропных веществ. За время проведения операции Объединенных Сил задержаны 449 человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям.