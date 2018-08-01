Следком РФ завел новые дела на украинских военных

Главное следственное управление следственного комитета России возбудило два уголовных дела по факту обстрелов гражданского населения на Донбассе якобы военнослужащими Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба следкома.

«5 августа 2018 года военнослужащие Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в городе Горловке самопровозглашенной «ДНР». В результате этих преступных действий не участвующий в вооруженном конфликте мирный житель 1981 года рождения получил осколочные ранения», - заявили в следкоме.

Кроме того, по данным российского следствия, 14 августа 2018 года украинские военнослужащие произвели прицельный артиллерийский обстрел гражданских объектов в селе Коминтерново Волновахского района. В результате обстрела не участвующая в вооруженном конфликте мирная жительница получила осколочное ранение.

По данным фактам Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению указанного преступления.