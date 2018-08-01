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В Рубежном женщина на «BMW» повредила три авто и скрылась с места ДТП

Сегодня, 12:37 citynews.net.ua | Напечатать

В Рубежном женщина на «BMW» повредила три авто и скрылась с места ДТП В Рубежном патрульные разыскали водителя, который повредил сразу три припаркованных автомобиля и уехал с места ДТП. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области.

Как рассказали в пресс-службе, 11 августа около 23:00 поступило сообщение о ДТП на ул. Менделеева в Рубежном. Как выяснилось, неустановленный водитель автомобиля «BMW 520», выезжая с автомобильной стоянки, сначала столкнулся с двумя припаркованными авто, а через несколько метров – с еще одним автомобилем. После этого водитель покинул место происшествия.

Пообщавшись со свидетелями происшествия, патрульные установили данные водителя, который оставлял машину на стоянке. Владелец автомобиля, личность которого впоследствии установили инспекторы отдела розыска и обработки материалов ДТП, объяснил, что за рулем находилась его жена. Место совершения ДТП женщина оставила, потому что испугалась ответственности за совершенное правонарушение.

Относительно гражданки патрульные составили ряд административных материалов: 2 протокола за нарушение ПДД, что привело к ДТП, и протокол за оставление места совершения ДТП.


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