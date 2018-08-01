Луганщина перечислила в бюджет налога на прибыль почти 83 млн грн

В течение января-июля текущего года плательщики Луганской области направили в сводный бюджет Украины 82,8 млн грн налога на прибыль, в т.ч. в государственный бюджет – 69,4 млн грн, местные бюджеты – 13,4 млн гривен. Это на 33,4 проц. больше доведенного индикативного показателя.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

С начала года налогоплательщики области обеспечили в сводный бюджет 2 млн 244 тыс. грн рентной платы за специальное использование лесных ресурсов. В частности, в государственный бюджет поступило 538,1 тыс. грн, а в местный бюджет – 1 млн 706 тыс. гривен.

Поступления от рентной платы за специальное использование воды в сводный бюджет составили более 11,1 млн грн. Также в январе-июле в сводный бюджет поступило 4 млн 847 тыс грн рентной платы за пользование недрами.

В местные бюджеты юридические лица за 7 месяцев текущего года уплатили 102,6 млн грн платы за землю, что превышает прошлогодние показатели на 8,8 млн. грн.