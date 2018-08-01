» » Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 50 тыс. человек

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 50 тыс. человек

Сегодня, 11:07 citynews.net.ua | Напечатать

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за сутки 16 августа 2018 пересекли 50,2 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 30/55; "Марьинка" - 0/45; "Новотроицкое" - 15/50; "Гнутовое" - 25/15.

В целом за прошедшие сутки через КПВВ проследовало 50,2 тысячи человек и 6,4 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 10840 человек и 1240 транспортных средств;

"Марьинка" - 12130 лиц и 2220 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 10420 лиц и 1910 транспортных средств;

"Гнутовое" - 5220 человек и 1100 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 11660 человек.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 12:37

В Рубежном женщина на «BMW» повредила три авто и скрылась с места ДТП

Сегодня, 12:07

На Донбассе сбили российский беспилотник

Сегодня, 11:23

Луганщина перечислила в бюджет налога на прибыль почти 83 млн грн

Сегодня, 11:07

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 50 тыс. человек

Сегодня, 10:42

Луганская ТЭС может остаться без угля с 1 сентября

Сегодня, 09:38

Луганская Заря пробилась в плей-офф раунда Лиги Европы

Сегодня, 09:06

Боевики 30 раз обстреляли позиции ВСУ за минувшие сутки

Вчера, 20:34

22 заключенных граждан России написали заявления с просьбой к Путину обменять их на украинских политзаключенных

Вчера, 18:17

В отборе на «Оскар» поучаствуют три фильма о Донбассе

Вчера, 17:44

На Донбассе за сутки зафиксировано 4 пролета беспилотников боевиков

Вчера, 16:56

С начала ООС на Донбассе задержали 449 причастных к «ДНР/ЛНР»

Вчера, 16:47

Муженко назвал численность войск РФ на Донбассе

Новости Украины:

Сегодня, 12:56

«Укравтодор»: 4,5 тысячи украинских мостов нужно срочно ремонтировать

Сегодня, 12:09

Начальник управления Госслужбы по вопросам труда в Донецкой области вымогал у предприятия 1 млн гривен

Сегодня, 11:25

Британская группа сняла клип в Припяти

Сегодня, 10:37

Стартовали работы по восстановлению газоснабжения в прифронтовой Авдеевке

Сегодня, 09:24

В больнице Каменского напали на врача

Вчера, 18:13

Швеция решила выдворить украинку, потерявшую ногу в теракте в Стокгольме

Вчера, 16:50

Порошенко заявил о готовности помиловать 11 россиян

Вчера, 16:25

Словакия назначила нового посла в Украине

Вчера, 15:51

Скандальный Прилепин попал в «черный список» Минкульта

Вчера, 15:25

Украина может ввести санкции против российских издательств

Вчера, 14:32

Верховный суд разъяснил, как судить пособников террористов

Вчера, 13:42

На Житомирщине в ДТП погиб военный, который ехал на собственную свадьбу

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 