Боевики 30 раз обстреляли позиции ВСУ за минувшие сутки на востоке Украины, потерь нет. Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил.

"Противник 30 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 5 раз из вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями… Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", – говорится в утренней сводке.

Незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - из вооружения БМП. Отмечено также применение реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" и минометов калибром 120 и 82-мм.

"Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новозвановки, Светлодарска, Луганского, Новгородского, Красногоровки, Марьинки, Новотроицкого, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино", – говорится в сообщении.

Вместе с тем противник обстрелял из "Градов" и 120-мм минометов защитников Светлодарска, а из минометов калибром 82-мм – защитников Крымского, Луганского и Новгородского.

"В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 6 раз открывали огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Новолуганское, Марьинка, Водяное и Лебединское", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки двое боевиков получили ранения.