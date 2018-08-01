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22 заключенных граждан России написали заявления с просьбой к Путину обменять их на украинских политзаключенных

Вчера, 20:34 citynews.net.ua | Напечатать

Уполномоченный Верховной Рады Украины Людмила Денисова на данный момент получила 22 заявления на имя Президента Российской Федерации с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных.

Об этом сообщается на сайте украинского омбудсмена.

Во вторник, 14 августа, во время мониторингового визита в Лукьяновское СИЗО Людмила Денисова встретилась с Александром Саттаровым и Фарухом Камаловым, которые написали заявления на имя российского президента по обмену. Ранее такое заявление подал гражданин РФ Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии.

В ходе мониторинговых визитов в места лишения свободы другие задержанные граждане РФ предоставили свои заявления. Так, в среду, 15 августа, омбудсмен получила заявления от Вячеслава Высоцкого (ГУ «Черкасская исправительная колония № 62»), Валерия Иванова и Александр Валехидиса (ГУ «Дрогобычская исправительная колония «40»), Владислава Гречина (ГУ «Одесское учреждение исполнения наказаний №21»), Виктора Агеева (ГУ «Роменская исправительная колония №56»), Олега Доронина (ГУ «Городищенская исправительная колония №96»), Дениса Сидорова и Евгения Шаталова (ГУ «Житомирское учреждение исполнения наказаний №8»).

По словам Денисовой, 16 августа заявления написали Руслан Гаджиев (ГУ «Бахмутское учреждение исполнения наказаний (№6)»), Игорь Кимаковский (ГУ «Бахмутское учреждение исполнения наказаний (№6)»), Евгений Мефедов (ГУ «Николаевский следственный изолятор»), Павел Черных, Анатолий Бусыгин, Алексей Шибаев, Сергей Егоров и Ольги Ковалис (Мариупольский следственный изолятор).

Еще два заявления были написаны Василием Кусакиным (ГУ "Днепровское учреждение исполнения наказаний №4") и Муратом Джимиевим (ГУ "Киевский следственный изолятор"). Позже было получено письмо и от Валерия Гратова (ГУ "Днепровское учреждение исполнения наказаний №4").

Все эти 22 заявления Министерство иностранных дел Украины дипломатической почтой доставит в Администрации Президента Российской Федерации.

Людмила Денисова отметила, что Украина уже давно инициировала обмен и подала в РФ соответствующие списки. До сих пор нет ответа от представителя РФ в Трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова и Уполномоченного РФ по правам человека Татьяны Москальковой, которым еще 5 июля были направлены письма о возможном обмене.


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