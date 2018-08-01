На Донбассе за сутки зафиксировано 4 пролета беспилотников боевиков

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 15 августа 2018 года, зафиксировано четыре пролета беспилотников боевиков российского производства.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook.

Как отмечается, за прошедшие сутки боевики на Донбассе продолжали вести разведку украинских позиций.

"Средствами ПВО зафиксировано 4 случая применения врагом беспилотных летательных аппаратов, три из которых идентифицированы как "Орлан-10" российского производства. Для прекращения работы БПЛА применялись комплексные средства противодействия", - говорится в сообщении.