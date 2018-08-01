Муженко назвал численность войск РФ на Донбассе

Общая численность регулярных войск Российской Федерации на Донбассе включительно с боевиками составляет около 32 тысяч человек.

Об этом сказал руководитель Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в интервью "BBC News Украина".

По его словам, на востоке Украины присутствуют российские регулярные военные формирования. Они в конце 2014 и в 2015 году были переформатированы еще на первый и второй армейские корпуса.

"Общая численность этих войск - около 32 тысяч человек. Также есть более 700 танков, пушки, артиллерийские системы", - сказал Муженко.

Также он отметил, что сейчас украинские военные наблюдают увеличение материальных запасов. В частности, заходят колонны из России, которые перевозят материальные средства, в том числе боеприпасы.

"Интересно, что это не группировка так называемых "ЛНР/ДНР", это регулярные подразделения, которые по своей системе управления подчиняются штабу восьмой общевойсковой армии, дислоцированной в Новочеркасске", - сказал Муженко.

Руководитель Генштаба ВСУ добавил, что кроме того на Донбассе есть наемники, а также военнослужащие регулярных ВС РФ.