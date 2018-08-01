В Луганской области собрали 38 млн грн эконалога на восстановление окружающей среды

За январь-июль 2018 года налогоплательщики Луганской области перечислили в сводный бюджет 37 млн 772 тыс. грн экологического налога. 55% из этой суммы, или 20 млн 775 тыс. грн, были зачислены в специальный фонд местных бюджетов. Остальные –17 млн грн – поступили в общий фонд государственного бюджета.

В ведомстве отметили, что в 2018 году на учете в территориальных органах фискальной службы региона находятся более 1,5 тысячи юридических и физических лиц плательщиков экологического налога. Они осуществляют выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными или передвижными источниками загрязнения, сбрасывают загрязняющие вещества непосредственно в водные объекты, размещают отходы и так далее.

Напомним, экологический налог является основным источником финансирования мероприятий, направленных на защиту окружающей среды, минимизацию негативного воздействия на него хозяйственной деятельности и рациональное использование природных ресурсов.