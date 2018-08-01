В ОРЛО трактор подорвался на противопехотной мине

В неподконтрольном украинским властям Антрацитовском районе трактор наехал на противопехотную мину. Об этом говорится в сообщении «МЧС ЛНР».

Из-за взрыва был ранен 45-летний водитель трактора, ему посекло лицо.

Прибывшие на место происшествия медики бригады скорой помощи диагностировали у комбайнера минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. От госпитализации мужчина отказался.

Также в результате взрыва была разрушена кабина комбайна, отлетело колесо.