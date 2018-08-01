Минсоцполитики: сейчас массовых задержек пенсий для переселенцев не наблюдается

В Министерстве социальной политики Украины отрицают наличие массовых задержек выплат пенсий внутренне перемещенным лицам. Об этом сегодня, 15 августа, сообщил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир, передает «РБК – Украина».

Он заверил, что сейчас массовых задержек пенсий для переселенцев не наблюдается. «Нет такого, чтобы не выплачивали пенсию внутренне перемещенным лицам. К сожалению, если человек возвращается на неподконтрольную территорию, то мы не можем ему выплачивать пенсию, поскольку теряется связь. Если он в течение более 60 дней находится на неподконтрольной территории, тогда ему прекращается выплата пенсий», – сказал он.

При этом, по словам Шамбира, за июнь и июль 2018 года количество ВПЛ, которые получают пенсии, выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.