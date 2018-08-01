В ЛНР взорвался склад с боеприпасами

Четыре боевика "ЛНР" погибли и 10 получили ранения в результате взрыва на складе боеприпасов в районе населенного пункта Желобок на оккупированной Луганщине. ЧП произошло во вторник вечером. Об этом сообщил знакомый с оперативной обстановкой луганский сепаратист Николай Вулич у себя в блоге, пишет Остров.

"Сегодня, 14.08.18 в 20.30 на позиции 4 омсбр возле Желобка произошел взрыв боеприпасов. У нас большие потери – 4 БМП сгорели полностью, погибло 4 наших ребят и около 10 получили ранения разных степеней тяжести. Причина этой трагедии устанавливается", - написал он.