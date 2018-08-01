Клименко рассказал, что будут улучшать на КПВВ «Станица Луганская»

Единственный контрольный пункт пропуска через линию разграничения в Луганской области «Станица Луганская» могут закрыть на ремонт со 2 по 7 сентября. Эти даты должны согласовать после заседания Трехсторонней контактной группы 22 августа. Об этом сообщил заместитель председателя Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко, передает «Громадське радіо».

Закрывать пункт пропуска, через который ежедневно проходят сотни людей, нужно, в частности, из-за работы по асфальтированию. Но обещают и другие изменения. Вместо 12 окон на вход и выход после ремонта обещают 40. «На сегодня одновременно работают 6 окон на вход и 6 на выход. Увеличивают до 20 на вход и до 20 на выход. Также временные навесы укрытия для посетителей заменят стационарные», – сказал Клименко.

Также, по его словам, планируется установить модуль «Ощадбанка», увеличить количество туалетов, поставить туалетные комнаты для людей с инвалидностью и медицинские модули.

По состоянию на сегодня, 15 августа, к КПВВ уже подведены коммуникации центральной системы водоснабжения и водоотведения, установлено внутреннее электроснабжение. Также смонтированы новые модули рабочих мест для осуществления паспортного контроля, что должно увеличить пропускную способность.